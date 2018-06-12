إبراهيموفيتش يقول: مونديال من دون زلاتان "لا يستحق المشاهدة"

بسبب استغناء مدرب المنتخب السويدي عن خدماته في نهائيات كأس العالم في روسيا، لا يفهم نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سبب إبعاده، رغم أنه لم يعتزل اللعب بعد، وهو أحد الوجوه اللامعة الغائبة عن العرس الكروي العالمي الذي تنطلق منافساته هذا الأسبوع.

ويرى زلاتان الذي يلعب الآن في الولايات المتحدة، أن المونديال مناسبة يشارك فيها أفضل اللاعبين، وأن عدم وجوده سببه وسائل الاعلام السويدية التي كان لها تأثير في قرار مدرب المنتخب يان أندرسون، وفق موقع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية. وعلى موقعه على تويتر قال زلاتان إن كأس العالم من دونه لا تستحق المشاهدة.