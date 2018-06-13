حرب تصريحات و"تهديدات" بين فرنسا وإيطاليا بسبب ملف الهجرة

اندلعت بين فرنسا وإيطاليا، الأربعاء، حرب تصريحات و"تهديدات"، مع تصاعد الجدل بين البلدين حول ملف الهجرة، لا سيما بعد الأزمة التي تسببت بها السفينة "أكواريوس".

وألغى وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، لقاء كان مقررا بعد الظهر في باريس مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، الذي أسف لهذا القرار، كما استدعت الخارجية الإيطالية السفير الفرنسي لدى روما، بشأن تصريحات اُعتبرت "مثيرة للدهشة" صدرت عن الرئاسة الفرنسية.

علاوة على كل ذلك، هدد ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي، بإلغاء لقاء مقرر بين رئيس حكومة بلاده، جوزيبي كونتي، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذا لم تتقدم باريس بـ"اعتذار رسمي".

وندد ماكرون، الثلاثاء، بالموقف "المعيب وغير المسؤول" للحكومة الإيطالية، بسبب رفضها استقبال السفينة التي تقل أكثر من 600 مهاجرا قامت بإنقاذهم، فيما قال المتحدث باسم حزبه "الجمهورية إلى الامام"، غابريال أتال، إن موقف اإطاليا بشأن أكواريوس "يثير الغثيان".