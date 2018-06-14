روس يسخرون من منتخبهم الوطني وآخرون يدعمونه "بشارب الأمل"

بينما تتوجه أنظار الجميع إلى روسيا التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، يتوجه الروس إلى محاكاة ساخرة فيما بينهم حول قدرات منتخبهم الوطني.
ولعلّ هذا النوع من الاستهزاء الذاتي يهدف إلى تخفيف حدة التوترات الداخلية التي تشهدها البلاد حول كأس العالم. ويتزامن هذا الحدث مع استمرار العقوبات على موسكو والتوترات بينها وبين الغرب مما أدى إلى عدم سير عملية بيع التذاكر بالشكل والسرعة المطلوبة.
واحدة من الأغاني الساخرة التي تناقلها المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي حول المنتخب الروسي تقول : " حتى زعيم الشيشان الذي لا يرحم لا يستطيع أن يقوده إلى النصر".
وكان للمغني سيمون سليباكوف تصور أكثر تطرفاً حول الموضوع، حيث دعا ساخراً إلى استبدال مدرب الفريق بالرئيس الشيشاني، وتخيل ما يمكن أن يحصل لو أمر الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الشيشاني بالسيطرة على الفريق ، ويقول المغني مهدداً اللاعبين بسخرية : " لا تنسوا، لديكم حياة واحدة فقط".
وتناقل المستخدمون مقاطع فيديو أخرى وصوراً كاريكاتورية حول منتخبهم الذي لا يحظى بتصنيف جيد والمعروف " بكثرة إصابات لاعبيه ونرجسيتهم وتقدمهم في السن" بحسب ما تناقلته المنشورات الساخرة.
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"شارب الأمل"
في وسط هذه المحاكاة الهزلية، دعا النجم التلفزيوني والممثل الشهير " إيفان أورغانت" الروس إلى إطالة الشاربين أو رسمهما كنوع من الدعم للمنتخب الروسي الذي يشتهر مدربه " ستانسلاف تشيرتشيسوف" بشاربيه، ليصبح بذلك هاشتاغ " شارب الأمل" من الأكثر تداولاً بين الروس في الفترة الماضية.
وقال المدرب تشيرتشيسوف إنه لم يسمع الأغنية فهو مشغول بالتركيز على العمل، وأضاف : " النقد شيء طبيعي في عالمنا اليوم".
وعبر بعض اللاعبين الروس عن استيائهم من الانتقادات معتبرين أن ذلك قد ينعكس سلباً على الفريق ويؤثر على معنوياته.
ويتوقع البعض ألا يتجاوز المنتخب الروسي الدور الأول من التصفيات، وأنه حتى الفوز على السعودية في المباراة الافتتاحية ليس أكيداً.
وشددت روسيا الإجراءات الأمنية في جميع المدن التي ستستضيف مباريات على أراضيها، وسط مخاوف من أعمال شغب محتملة أو من هجمات إرهابية.
وكانت الساحة الحمراء في موسكو قد شهدت الأربعاء حفلاً موسيقياً بحضور نجوم من الغناء الكلاسيكي الروسي، وسيتصدر المغني روبي ويليامز حفل الافتتاح اليوم الخميس. وقال ويليامز في تغريدة له على تويتر : "أنا متحمس جداً لافتتاح الحفل في روسيا... سيكون عرضاً لا يُنسى".
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