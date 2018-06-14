روس يسخرون من منتخبهم الوطني وآخرون يدعمونه "بشارب الأمل"

بينما تتوجه أنظار الجميع إلى روسيا التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، يتوجه الروس إلى محاكاة ساخرة فيما بينهم حول قدرات منتخبهم الوطني.

ولعلّ هذا النوع من الاستهزاء الذاتي يهدف إلى تخفيف حدة التوترات الداخلية التي تشهدها البلاد حول كأس العالم. ويتزامن هذا الحدث مع استمرار العقوبات على موسكو والتوترات بينها وبين الغرب مما أدى إلى عدم سير عملية بيع التذاكر بالشكل والسرعة المطلوبة.

واحدة من الأغاني الساخرة التي تناقلها المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي حول المنتخب الروسي تقول : " حتى زعيم الشيشان الذي لا يرحم لا يستطيع أن يقوده إلى النصر".