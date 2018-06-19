قالت مصادر عسكرية يمنية وسكان إن قوات يدعمها التحالف بقيادة السعودية اقتحمت مجمع مطار مدينة الحديدة في اليمن اليوم الثلاثاء بعد معارك شرسة مع الحوثيين الذين يقاتلون للدفاع عن الميناء اليمني الوحيد الخاضع لسيطرتهم.
تحالف تقوده السعودية يدخل مجمع ميناء الحديدة اليمني
تحالف تقوده السعودية يدخل مجمع ميناء الحديدة اليمني
وستمثل السيطرة على المطار مكسبا مهما للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات اللتان قالتا إن بوسعهما السيطرة بسرعة على المدينة شديدة التحصين لتفادي تعطيل المساعدات للملايين المعرضين للمجاعة.
وقال مصدر عسكري يمني مناهض للحوثيين "الآن بدأت عملية اقتحام مطار الحديدة".
وذكر أحد السكان أيضا أنه تم اقتحام المجمع.
وقال الساكن الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هذه أول مرة نسمع فيها الاشتباكات بهذا الوضوح. نستطيع سماع صوت المدفعية ونيران الأسلحة الآلية" مضيفا أن طائرات حربية قصفت المطار في وقت مبكر اليوم.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، قد قال في وقت سابق إن سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة باتت وشيكة.
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وشن التحالف المدعوم من الغرب الهجوم على الحديدة قبل سبعة أيام بهدف تغيير الموازين في حرب بالوكالة بين السعودية وإيران فاقمت الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وأسفر تصاعد القتال عن إصابة ونزوح عشرات المدنيين وعرقل عمل جماعات الإغاثة في الميناء الذي يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين.
وتقول الأمم المتحدة إن 22 مليون يمني يعتمدون على المساعدات وإن 8.4 مليون منهم على شفا مجاعة.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس الاثنين إن التحالف يتعامل بنهج محسوب لتقليل المخاطر على المدنيين وفتح ممر بري لهروب الحوثيين إلى معقلهم في العاصمة صنعاء.
المصدر: رويترز