آسيا تتصدر قائمة 2018 للمدن الأغلى في العالم بالنسبة للمغتربين

تصدرت ست مدن آسيوية قائمة أغلى عشر مدن للمغتربين والوافدين بحسب ميرسر وهي مؤسسة تعنى بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمستوى المعيشة بالنسبة للعاملين المغتربين، وتقوم المؤسسة بالتصنيف على أساس بيانات واردة من أكثر من 200 وجهة للموظفين المغتربين.

وتستخدم ميرسر نيويورك كالمدينة الأساس التي تبني عليها جميع المقارنات وتقيس تحركات العملة مقابل الدولار. وقد صنف استطلاع 2018 مئتين وتسع مدن في خمس قارات ، وقارن تكلفة أكثر من 200 عنصر في كل مدينة بما في ذلك الإسكان والنقل والمواد الغذائية والملابس.

وبحسب التقرير، فإن هونغ كونغ جاءت في المرتبة الأولى كأكثر المدن غلاءً للمغتربين، ثم طوكيو ثانيةً، ومن ضمن القائمة أيضاً سنغافورة التي حلت رابعةً وسول خامسةً، فيما أتت شنغهاي في المرتبة السابعة وبكين في المرتبة التاسعة، أما أوروبياً فقد كانت سويسرا حاضرة بمدينيتين، زيوريخ التي احتلت المركز الثالث وبيرن التي احتلت المركز العاشر.

ليتبقى لأفريقيا مرتبتين احتلتهما لواندا التي جاءت سادسة، ونجامينا التي جاءت ثامنة.

بحسب بلومبيرغ فإن تقلبات أسعار العملات هي سبب تصدر آسيا للقائمة، حيث انعكس تراجع العملة الأنغولية على موقع لواندا في القائمة. كما دفع النمو الاقتصادي الصيني، والجهود المبذولة لجعل اليوان عملة دولية، المدن الصينية إلى المراتب العليا في التصنيف.

أما بالنسبة لتصنيف المدن بحسب المناطق فتم تقسيم العالم لخمس مناطق هي: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، أفريقيا والشرق الأوسط، آسيا والمحيط الهادئ، ثم تم اختيار خمس مدن هي الأعلى تفضيلاً كوجهات عمل وإقامة وبالتالي ارتفاعاً بتكلفة المعيشة، ضمن كل من هذه المناطق.

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ليأتي الترتيب على الشكل التالي:

أكثر خمس مدن تفضيلاً في أمريكا الشمالية:

نيويورك، شيكاغو، لوس أنجلس، سان فرانسيسكو، هونولولو

أكثر خمس مدن تفضيلاً في أمريكا الجنوبية:

سانتياغو، بوينس آيرس، مونتي فيدو، ساو باولو، سان خوان

أكثر خمس مدن تفضيلاً في أوروبا الغربية:

زيوريخ، بيرن، جنيف، لندن، كوبنهاغن

أكثر خمس مدن تفضيلاً في أوروبا الشرقية:

موسكو، سان بيترسبيرغ، براغ، ريغا، براتيسلافا

أكثر خمس مدن تفضيلاً في أفريقيا والشرق الأوسط:

لواندا، نجامينا، تل أبيب، ليبرفيل، برازافيل

أكثر خمس مدن تفضيلاً في آسيا:

هونغ كونغ، طوكيو، سنغافورة، سول، شنغهاي

أكثر خمس مدن تفضيلاً في المحيط الهادئ:

سيدني، ملبورن، بيرث، كانبيرا، أوكلاند