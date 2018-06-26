هل ظلمت تقنية (فار) المنتخب المغربي؟

بالتوازي مع المتعة الكبيرة التي يمنحها مونديال كرة القدم المقام في روسيا، هذه الأيام، تكاد لا تخلو مباراة من انتقادات للتحكيم، لا سيما بعد اعتماد تقنية "فار"، (الاستعانة بالفيديو). وفيما كانت الانتقادات، قبل بداية كأس العالم، موجهة إلى فكرة اعتماد التقنية كبديل للبشر، فإن الانتقادات تطال الآن "سوء استخدام" التقنية.

أبرز منتقدي (فار) هو المنتخب المغربي ومشجعوه، فبعد خروج "أسود الأطلس" من الدور الأول للمسابقة الأكبر جماهيرية، إثر خساريتن وتعادل، انتشرت صور ومنشورات ومقاطع مصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غضب وعدم رضا الجماهير، وبعض لاعبي المنتخب، على أداء الحكام في استخدام التقنية.

آخر الانتقادات جاءت من لاعب المنتخب المغربي ونادي ليغانيس الإسباني، نور الدين امرابط، إثر التعادل مع إسبانيا بهدفين لمثلهما، إذ وجّه نظره وحديثه باتجاه الكاميرا، وقال: "تقنية الفيديو هراء".

وخلال المباراة، كان الغضب جليا على وجوه لاعبي المغرب، أساسيين واحتياطيين، لا سيما بعد هدف التعادل للإسبان، خلال الوقت بدل الضائع، إذ أُلغي بداعي وجود تسلل، قبل أن يلجأ الحكم إلى تقنية (فار) ويعود عن قراره ويحتسب الهدف.

لاعب آخر هو الحارس منير المحمدي، إذ تساءل في حوار صحفي بعد المباراة عن عدم استخدام (فار) خلال مباراة منتخب بلاده السابقة أمام البرتغال.