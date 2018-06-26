شاهد: كنغر يقتحم مباراة كرة قدم للسيدات ويرفض الخروج

فاجأ كنغر لاعبات فريقين أستراليين لكرة القدم، الأحد، عندما اقتحم أرضية الملعب خلال مباراة، في مدينة كانبيرا.
وظهر الكنغر لأول مرة بين شوطي المباراة، التي كانت بين أكبر ناديين في المدينة، نادي(كانبيرا) و(بلكونن يونايتد)، بحسب ما قال مسؤول من العاصمة يوم الاثنين.
وأضاف المسؤول أن ذكَر الكنغر عاد لاحقا ودخل مرة أخرى، واختار أن يستلقي على ظهره، غير عابئ بمحاولات إخراجه، ورغم تعطل اللعب لمدة 32 دقيقة.
وحاول اللاعبون والمسؤولون طرد الحيوان الجرابي عن طريق ركل الكرات عليه، لكن دون فائدة تذكر.
ويظهر الكنغر في الفيديو وهو يستخدم ساقيه الخلفيتين الطويلتين وذيله القوي لتحويل الكرات من منطقة الهدف.
وفي نهاية المطاف، طارده أحد المدربين باستخدام شاحنة صغيرة عبر الملعب، قبل أن يخرج عبر السياج باتجاه موقف للسيارات، قبل أن يختفي.
وجدير بالذكر أنه يمكن العثور على الكنغر في أي مكان تقريبا في كانبيرا، العاصمة الوطنية، إذ تمتد الضواحي على مساحات كبيرة من الغابات والمراعي.
وعادة ما تنام حيوانات الكنغر بين الأشجار في النهار، فيما تتجول في الشوارع ليلا لترعى في المروج الخضراء.
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