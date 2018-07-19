شاهد: 40 مدينة حول العالم تحيي مئوية ذكرى ميلاد نيلسون مانديلا

أحيا العالم في الثامن عشر من تموز/ يوليو الذكرى المئوية لميلاد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، وكانت الأمم المتحدة أعلنت في عام 2010 أي قبل رحيل مانديلا بثلاث سنوات، الثامن عشر من تموز/ يوليو من كل عام يوماً عالمياً للاحتفاء بالزعيم الأفريقي وتكريمه.

فرفعت لندن الستار عن نصب تذكاري في وستمنستر أبي في لندن بمناسبة مرور مائة عام على ولادة زعيم مناهضة الفصل العنصري، وحضرت حفيدة مانديلا زاماسوازي دلاميني-مانديلا الاحتفال الذي تضمن أيضا عروضا موسيقية. وتم تصميم النصب من الرخام البلجيكي الأسود، ونقش عليه: "نلسون مانديلا 1918-2013" محاطًا بـ "الغفران" و "المصالحة".

في بروكسل قام البلجيكيون بإلباس تمثال الصبي الشهير والمعروف بـManneken-Pis، نموذجاً مصغراً عن بذلة مانديلا كان قد أهدي لبلجيكا عام 2004 من قبل حكومة جنوب أفريقيا للاحتفال بمرور عشر سنوات على سقوط نظام الفصل العنصري نهائياً، كما دقت أجراس كاتدرائية بروكسل على أنغام لحن النشيد الوطني لجنوب أفريقيا.

أما الأمم المتحدة فقامت إدارة البريد التابعة لها بإصدار طابع جديد في هذه المناسبة، عرض في الدورة غير الرسمية للجمعية العامة.

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أما في ألكساندرا حيث يقع المنزل الذي عاش فيه مانديلا عند وصوله إلى جوهانسبرغ لاجئاً، فاحتفل السكان بذكرى ميلاد زعيمهم بقالب حلوى ضخم، قال صانعوه إن كل ما مر به مانديلا على مدى حياته تمت الإشارة إليه في تصميم القالب، بما فيه نسخة قابلة للأكل من كتاب "الطريق الطويل إلى الحرية"، ومجسم لجبل كان يحيط بالقرية التي شهدت مولد الزعيم، إضافة إلى مجسمات له ولأبرز الشخصيات التي التقاها خلال حياته كغاندي.

وفي جوهانسبرغ أقيم احتفال في ملعب سوكر سيتي، والذي كان مسرحاً لنهائيات كأس العالم 2010، شهد مشاركة أكثر من 90 من قادة العالم وعشرات من المشاهير إضافة إلى عشرات الآلاف من سكان جنوب إفريقيا .