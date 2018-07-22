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شاهد: لحظة امتزاج حمم بركان كيلاويا بمياه المحيط الهادئ

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شاهد: لحظة امتزاج حمم بركان كيلاويا بمياه المحيط الهادئ

شاهد: لحظة امتزاج حمم بركان كيلاويا بمياه المحيط الهادئ
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إلتقطت طائرة مروحية على طول ساحل بركان كيلاويا في هاواي السبت صور الحمم البركانية البرتقالية وهي تتدفق في المحيط الهادئ. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الحمم دخلت المياه في أهالانوي حيث دفعت الرياح التجارية القوية التي تعصف بسواحل الأرخبيل بالحمم الملونة إلى المحيط.

وصورت الطائرة مشاهد ظاهرة لازي المعروفة علميا بلحظة امتزاج الحمم بالضباب المكون من بخار حمض الهيدروكلوريك ومكونات صغيرة جدا من الزجاج البركاني الناعم الذي تشكل عند انفجار الحمم البركانية التي يمكن أن تصل درجة حرارتها 1093 درجة مئوية.

للإشارة دمر بركان كيلاويا الذي بدأ ثورته قبل 11 أسبوعا، حوالي 712 منزلا.

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