أقدم نيزك بعمر يتجاوز 4.5 مليار سنة قد يحل لغز النظام الشمسي !

يعتقد العلماء أن النظام الشمسي تشكّل قبل حوالي 4.6 مليار سنة عندما انهارت سحابة من الغاز والغبار بفعل الجاذبية. ويرجح العلماء أن هذا الانهيار نتج عن انفجار نجم ضخم أو مُستعر أعظم (سوبرنوفا). وشكلت هذه السحابة بعد انهيارها قرصاً دوّاراً تتوسطه الشمس في المركز.
وانطلاقاً من هذه النظرية، حاول العلماء على مر العصور دراسة أي قطعة وأي تفصيل من الفضاء يساعد في الحصول على صورة أدق وأوضح عن ماهية تشكّل النظام الشمسي والمراحل التي مرّ بها.
اليوم وبفضل الدراسات المستمرة، علماء من مركز دراسة النيازك التابع لجامعة أريزونا بالإضافة إلى باحثين من جامعة نيومكسيكو ومركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا تمكنوا من إضافة قطعة جديدة إلى اللغز بدراسة أقدم نيزك مُكتشف حتى هذه اللحظة.
يقول الباحث دانيال دنلاب من جامعة أريزونا :" هذا النيزك الذي درسناه لا يشبه أي نيزك معروف.... غني بمادة السيليكا ويُقدر عمره ب4.565 مليار سنة ".
وأضاف دنلاب أن النيازك كانت دائماً المفاتيح الرئيسية في مساعدة العلماء على فهم تشكيل الكوكب ومراحل تطور الأجسام الصخرية في النظام الشمسي.
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وبحسب الباحثين، نتائج دراسة هذا النيزك حتى الآن تقدم دليلاً إضافياً مباشراً على أن الصخور القشرية المتطورة كيميائياً تتشكل على نوى الكواكب (نوى كوكبية) خلال أول عشرة ملايين سنة قبل تشكل الكواكب نفسها. وتساعد العلماء على فهم أعمق لتعقيدات الكوكب ومراحل تشكله.
ولون النيزك المكتشف أفتح من باقي النيازك المعروفة، ويغطيه الكريستال الأخضر وعليه تجاويف تملؤها سوائل، وهذا يدل بحسب العلماء على أنه مرّ بمرحلة التبريد السريع " rapid cooling ". ويوجد هذا النوع من الصخور في البراكين حيث تبرد بسرعة وتخمد بمجرد ملامستها لسطح الأرض.
والخطوة الثانية التي يستعد لها الباحثون الآن هي إيجاد آلية لدراسة التسلسل الزمني للنيزك والاعتماد على مقاييس نظرية جديدة . ويسعى الباحثون للحصول على بيانات تحدد بدقة أكبر العمر الحقيقي لهذا النيزك (والنيازك المرتبطة به) ودوره الحقيقي في تطور الأجسام الصخرية في المراحل المبكرة من تشكل النظام الشمسي.
للمزيد من التفاصيل اطلع على المقال كاملاً على الموقع الرسمي لجامعة أريزونا باللغة الإنكليزية