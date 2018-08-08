"إيكيا" تفتتح أول متجر لها في الهند

تسعى شركة "ايكيا" إلى إبقاء أسعارها في الهند أقل مما هي عليه في أي مكان آخر مع افتتاح أول متجر لها في البلاد، للتغلب على الضرائب المرتفعة بالنسبة للسلع المستوردة.

فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على طرح فكرة توسع الشركة نحو الهند، سيحتفل بائع التجزئة السويدي أخيراً بمتجر مساحته 400 ألف قدم مربع (37،160 متراً مربعاً) في مدينة حيدر آباد الجنوبية، حيث سيبيع 1000 منتج بما في ذلك أدوات المائدة والألعاب بأقل من 200 روبية (2.91 دولار).

وتندفع "ايكيا" إلى آسيا وأميركا الجنوبية مع تباطؤ النمو في أوروبا والأسواق التقليدية الأخرى، وهي تراهن على الهند مع خلال الطبقة الوسطى فيها.