شاهد: أطفال غواتيمالا يعودون لذويهم، والبقية بانتظار مصيرهم في الملاجئ

وصل تسعة مهاجرين أطفال كانوا قد فُصلوا عنوة عن ذويهم على الحدود الأمريكية إلى ديارهم في غواتيمالا، وذلك نزولا عند قرار المحكمة بإعادتهم إلى عائلاتهم بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتجازهم.

في الرحلة الأولى وصل خمسة منهم وأربعة في الرحلة الثانية، وتتراوح أعمارهم بين الرابعة والأربعة عشرعاما. وخضع الأطفال لفحص ورعاية طبية في المطار وتم تقديم بعض الألعاب والدمى لهم لتسليتهم خلال وقت الرحلة.