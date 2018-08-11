شاهد : نساء كوستاريكا يتظاهرن احتجاجاً على العنف ضدّ المرأة

تظاهر المئات ومعظمهم من النساء في كوستاريكا احتجاجاً على العنف ضد المرأة والذي ازداد في البلاد في الآونة الأخيرة. وتأتي هذه التظاهرة بعد تزايد ملحوظ لحوادث القتل والاغتصاب، حيث كان آخرها مقتل شابة إسبانية (31 عاماً) بعد أن تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي.
ولقيت ارانتشا لوبيز جوتييريز حتفها بالقرب من فندق في منطقة تورتوجويرو التي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية في البلاد.
اقرأ أيضاً:
بالفيديو: مصادرة طنين من المخدرات من "القارب الغواصة" في كوستاريكا
ورفعت النساء المشاركات في الاحتجاج لافتات تستنكر العنف ضد المرأة وتطالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة كل من يتورط بأعمال العنف.
وحملت المتظاهرات صوراً ولافتات عليها أسماء النساء اللواتي وقعن ضحية أعمال عنف وتهديد.
للمزيد على يورونيوز:
بالأرقام.. تعرف على حجم العنف ضد المرأة في العالم
المغرب: قانون العنف ضدّ النساء دليل على غياب الإرادة السياسية