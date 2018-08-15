رفعت تركيا الرسوم الجمركية على واردات أمريكية منها سيارات الركوب والكحوليات والتبغ إلى المثلين، فيما قال نائب الرئيس التركي إنه رد على الهجمات الأمريكية المتعمدة على الاقتصاد التركي.
تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية
تركيا ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية
ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على هذه السلع إلى المثلين، على سيارات الركوب 120 بالمئة وعلى المشروبات الكحولية 140 بالمئة وعلى التبغ 60 بالمئة. وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.
ويأتي ذلك التحرك وسط تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة قسا أمريكيا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.
رفع الرسوم رد على الهجمات الأمريكية المتعمدة على الاقتصاد
من جهته ذكر فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي على حسابه على تويتر أن رفع تركيا الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية بموجب مبدأ المعاملة بالمثل "رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأمريكية على اقتصادنا".
ودفع الخلاف مع واشنطن الليرة إلى الهبوط لمستويات قياسية، إذ فقدت العملة التركية أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
وقال إردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية مع تصاعد الخلاف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سمح بزيادة الرسوم الجمركية على ورادات الألومنيوم والصلب من تركيا مع تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب سجن أنقرة قسا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.
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