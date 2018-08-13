تحسن طفيف بالليرة التركية واليورو والأسهم الأوروبية تتأثر بالأزمة

تراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا يوم الاثنين 13 أغسطس / آب، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال أزمة العملة في تركيا من العوامل الأساسية التي أضرت بالقطاع.

ويوم الاثنين تعافت العملة التركية من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها ليل الأحد عند 7.24 ليرة مقابل الدولار، بعد أن تعهد البنك المركزي بتوفير سيولة وخفض الاحتياطي الإلزامي من الليرة والعملة الأجنبية لدى البنوك التركية.

ونزلت السندات الدولارية للبنوك التركية وأسهم البنوك الأوروبية التي لها أنشطة في تركيا مثل أوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وبي.بي.في.أيه وآي.إن.جي.

وهبط سهم دويتشه بنك أيضا بعدما خفض بنك أوف أمريكا ميريل لينش تصنيفه السهم إلى "أداء دون أداء السوق".

اليورو يتأثر

وتراجع اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرا يوم الاثنين، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار الامريكي والين والياباني.

وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي براءة البيرق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.

كما ضعف الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، إذ أدت أزمة الليرة إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى.

وتضرر اليورو كثيرا يوم الجمعة بعدما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدرين القول إن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا.

ويوم الاثنين لامس اليورو 1.13655 دولار وهو أقل مستوى أمام العملة الأمريكية منذ يوليو/ تموز 2017، وبحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش سجلت العملة الأوروبية الموحدة انخفاضا نسبته 0.3 بالمئة لتصل الي 1.13765 دولار.

كما تراجع اليورو أمام الفرنك السويسري والين وجرى تداوله عند 1.13065 فرانك بانخفاض حوالي نصف بالمئة عن نهاية الأسبوع الماضي لينزل إلى أقل مستوي في عام عند 1.12980 فرنك.

كما نزلت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة مقابل العملة اليابانية لتصل إلى 125.27 ين، مقتربة من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 125.26 ين.

ولقيت الليرة بعد الدعم بعد أن هوت إلى مستوى متدن قياسي أمام الدولار الأمريكي. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.735 ليرة للدولار بحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش بانخفاض نحو 5.4 بالمئة عن اواخر الأسبوع الماضي.

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ونزلت العملة التركية أكثر من 40 في المئة مقابل الدولار العام الجاري نتيجة مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على الاقتصاد وتفاقم الخلاف السياسي مع الولايات المتحدة.

تحقيقات بمواقع التواصل الاجتماعي

من ناحية أخرى فقد قالت وزارة الداخلية التركية اليوم إنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سعر صرف الدولار ويخلق انطباعا سلبيا عن الاقتصاد.

وذكرت الوزارة أنه جرى رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تعليقات حول تراجع قيمة الليرة "على نحو تحريضي" منذ السابع من أغسطس آب، وتم البدء في إجراءات قانونية.