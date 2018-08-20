قالت شبكة سي إن إن التركية يوم الاثنين إنه تم إطلاق نيران على مقر السفارة الأمريكية في العاصمة التركية دون وقوع إصابات بشرية.
إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة دون وقوع ضحايا وتركيا تصف الهجوم بأنه محاولة لخلق الفوضى
إطلاق نار على السفارة الأمريكية في أنقرة دون وقوع ضحايا وتركيا تصف الهجوم بأنه محاولة لخلق الفوضى
وطبقاً للشبكة، أطلقت النيران من سيارة مارة لتحطم زجاج أحد نوافذ السفارة، مضيفة أن الشرطة التركية تبحث عن منفذي الهجوم الذي وقع حوالي الساعة الخامسة صباحاً.
وقد ندد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بالهجوم على السفارة الأمريكية بأنه محاولة واضحة "لخلق الفوضى".
وقال المتحدث إبراهيم كالين على تويتر إن "السلطات تحقق في الهجوم. وبأن تركيا بلد آمن حيث تنعم كل البعثات الدبلوماسية بحماية القانون"
ويأتي الحادث وسط توتر كبير في العلاقات السياسية والاقتصادية بين كل من أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات بحق وزيرين تركيين كنتيجة لاحتجاز برانسون كما رفعت من رسوم الجمارك المفروضة على بعض الصادرات التركية للبلاد.
وفقدت الليرة التركية نحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام نتيجة تأثرها بخلاف دبلوماسي متفاقم مع الولايات المتحدة وشعور المستثمرين بقلق من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
واتهم أردوغان واشنطن بأنها تحاول تحويل أنقرة إلى هدف استراتيجي والتسبب في الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.
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