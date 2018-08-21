بروكسل: المفاوضات مع لندن حول "بريكسيت" دخلت مرحلتها الأخيرة

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم الثلاثاء، إن أي اتفاق مع بريطانيا بشأن علاقاتها التجارية في المستقبل يجب أن يحترم قواعد السوق المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
وأكد بارنييه عقب محادثاته مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب، في مقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل أن المحادثات غير المسبوقة (بين الطرفين) دخلت المرحلة الاخيرة.
وأضاف بارنييه أن الطرفين لا يعملان باتجاه فشل صفقة "البريكسيت" ولكن على الطرفين التحضر لهذا السيناريو.
وأشار بارنييه في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع راب إلى أن الجلسة التفاوضية الأخيرة في شهر تموز/يوليو جعلت الطرفين في وضع أقرب فيه إلى التوصل لاتفاق تعاون أمني عقب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر لا ينسحب على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين والتي لا زالت وجهات النظر فيها متباعدة.
وقال بارنييه: هذه الشراكة يجب أن تحترم السوق الموحدة وأسس المشروع الأوروبي وإذا كان هذا الأمر موضع تفهم فإن ذلك سيمكننا من إتمام المفاوضات بنجاح، مؤكداً على ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
من جهته بدا وزير بريكسيت، دومينيك راب، البريطاني أكثر تفاؤلاً.
وقال راب "إذا كانت هناك رغبة ومرونة وطاقة لدى الجانبين، فنحن على ثقة أنه يمكن التوصل إلى توافق بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر".
وكان مكتب تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أوضح قبل أيام أن محادثات راب في بروكسل ستتركز حول حل المسائل القليلة المتبقية المتعلقة بالانسحاب والتي لها صلة بمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ومواصلة المباحثات بشأن العلاقة في المستقبل.
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