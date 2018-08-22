من دبي إلى بولندا.. رحلة محفوفة بالخطر ولكن..
من دبي إلى وارسو..شرطة بولندا تعثر على سيارة لامبورغيني بعد سرقتها من مالكها الإماراتي في فرنسا
من دبي إلى وارسو..شرطة بولندا تعثر على سيارة لامبورغيني بعد سرقتها من مالكها الإماراتي في فرنسا
تمكنت الشرطة من العثور على سيارة لامبورغيني من طراز أفينتادور في العاصمة البولندية وارسو بعدما سُرقت من مالكها الإماراتي عبر شركة مزيفة لشحن السيارات.
وكان عبد الله الفهيم وهو رجل أعمال وعضو في مجلس إدارة إحدى المجموعات الاقتصادية في الإمارات قد استخدم الشركة لشحن سيارته من مدينة كان الفرنسية إلى لندن أثناء رحلته عبر أوروبا، لكن أن سيارته لم تصل للعاصمة البريطانية كما لم تنجح محاولاته للاتصال بالشركة في الوصول إلى شيء.
وأبلغ الفهيم منظمة الانتربول ومكتب الشرطة الأوروبية كما استعان بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور للسيارة حتى يبلغه عنها من يراها.
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وقد تمكن شرطي بولندي من التعرف على السيارة التي وجدها مكشوفة في أحد شوارع العاصمة البولندية قبل أن يلقي القبض على سارقها وهو مواطن من أصل نيبالي نقل السيارة الفاخرة من مدينة كان إلى وارسو.
ويبلغ سعر السيارة لامبورغيني أفينتادور ما يقرب من 500 ألف يورو.
وقال الفهيم عبر حسابه الخاص على انستغرام إن السيارة أصبحت الآن بحوزة السفارة الإماراتية في بولندا بانتظار استلامه لها.