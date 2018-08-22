قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منظمة حلف شمال الأطلسي تقوم بنقل بناها التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية وهذا ما تعتبره موسكو تهديدا حقيقيا لها.
وتحدث بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة نظيره النفلندي، سولى نينيستو، في سوتشي في روسيا.
بوتين: العقوبات الأمركية غير شرعية وروسيا لا تهدد أمن الآخرين
وتحدث بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة نظيره النفلندي، سولى نينيستو، في سوتشي في روسيا.
وأكد بوتين في معرض حديثه أن موسكو منفتحة للحوار مع شركائها في حلف الناتو، لكنهم يرفضون ذلك وأن بلاده تعزز إمكانياتها العسكرية غير أنها لا ترسلها إلى حدود البلدان الأخرى.
كما قال بوتين إن الناتو يرفض مناقشة القواعد التي تحكم الطلعات الجوية العسكرية مع روسيا.
وشدد بوتين على الدور الكبير الذي تلعبه روسيا في أوروبا فيما يتعلق بقطاع الطاقة وقال إن روسيا هو المورد الأكثر ملاءمة للطاقة لأوروبا، مضيفا بأن أوروبا بحاجة الى مشروع خط أنابيب الغاز ستريم 2.
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وعاد بوتين للقمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بالبناءة والهامة مشيرا إلى أن كل طرف عبر عن نظرته للأحداث وكل واحد مسؤول عن موقفه، غير أنه لا يمكن أن يتم حل كل المشاكل خلال ساعتين من المحادثات فقط.
وقال بوتين إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن ودول غربية على بلاده غير شرعية وغير مجدية وأن نتائجها ستكون بالتأكيد عكسية.
كما تطرق بوتين إلى زيارته الأخيرة إلى النمسا لحضور زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنيسيل وقال أنه تشرف بتلك الدعوة وأنه يعرف جيدا زوج الوزيرة الخارجية.