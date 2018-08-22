الكرملين يواجه عقوبات واشنطن بأطنان الذهب

قامت روسيا بشراء 26.1 طناً من الذهب في أكبر عملية شراء شهرية واحدة منذ أواخر العام 2017 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وبلغ احتياطي موسكو من الذهب بعد عملية الشراء الأخيرة حوالي 2170 طناً. وتبلغ قيمة هذه الاحتياطات بالأسعار الحالية أكثر من 83 مليار دولار بحسب ما ذكره موقع بلومبيرغ.
وتعتمد روسيا زيادة معدل شراء الذهب كاستراتيجية جديدة لمواجهة العقوبات الأمريكية. وفيما تستمر موسكو في شراء الذهب، فإنها تواصل بيع سندات الخزانة الأمريكية. ويُعتقد أن السلوك الروسي الجديد يأتي كرد فعل على العقوبات المفروضة على الدولة في عام 2011 على خلفية سياستها في شبه جزيرة القرم وفقاً لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".
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وبحسب التقارير التي وردت في تموز/يوليو الماضي، خفضت روسيا من ديونها الأمريكية من 96.1 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار في نيسان /أبريل، ثم إلى 14.9 مليار دولار فقط في أيار/مايو.
وأشار النائب الأول لحاكم البنك المركزي الروسي ديمتري تولين إلى أن الذهب يمثل ضماناً بنسبة مئة بالمئة لموسكو بعيداً عن المخاطر القانونية والسياسية.
وقال جيم ريكاردز، الكاتب في النشرة الإخبارية "newsletter Strategic Intelligence" إن روسيا تخوض حرباً مالية وأضاف:" إنه تصرف في غاية الذكاء من بوتين".