ممثل روسيا في الاتحاد الأوروبي لـ"يورونيوز": الحملة المعادية لموسكو مصيرها الفشل

نفت روسيا مجدداً علاقتها بعمليات التسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في بريطانيا، معتبرة أن تلك الاتهامات تأتي في إطار التحريض ضد موسكو.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت صرّح الثلاثاء الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل العالم "أكثر خطورة"، مطالباً الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط أكبر لضمان التزام روسيا بالقواعد الدولية بعد الهجوم الذي وقع بأسلحة كيماوية في مدينة سالزبري الإنجليزية.
وقال الممثل الدائم لروسيا في الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف في مقابلة مع "يورونيوز" تبث الليلة: إن هذه الحملة المعادية لروسيا التي بدأت في الضفة الأخرى للأطلسي بدأت تنتشر كالوباء في أوروبا، لكن لا شك أن مصيرها سيكون الفشل، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص حادثة التسمم في بريطانيا "لا علاقة لها بالواقع".
وفيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها بريطانيا على الاتحاد الأوروبي لزيادة العقوبات على روسيا "جنبا إلى جنب "مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا هذا الشهر، اعتبر تشيجوف أن تلك الضغوط تعكس تخبطاً في سياسة بريطانيا التي هي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي قبل خروجها من الاتحاد تحاول تسويق مواقفها في أروقته وفي دهاليز السياسة الأمريكية.
للمزيد على موقع يورونيوز:
ـ بريطانيا تطالب روسيا بتفاصيل عن هجوم سكريبال بعد حادثة التسمم الجديدة
ـ بريطانيا: روسيا أنتجت وخزنت غاز الأعصاب في السنوات العشر الأخيرة بغرض تنفيذ اغتيالات
وتنحي بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باللوم على روسيا في هجوم بغاز أعصاب على عميل روسي مزدوج في سالزبري في وقت سابق من العام الجاري.
وينفي الكرملين ضلوعه في ذلك.
وبسبب حادث سالزبري فرضت واشنطن عقوبات على موسكو شملت معدات لها صلة بالأمن الوطني ما لم تقدم روسيا "تأكيدات موثوقا بها" بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية بعد الآن.