إخلاء فندق في الغردقة بمصر إثر وفاة سائح بريطاني وزوجته في ظروف غامضة

بعد ثلاثة أيام على وفاة اثنين من السيّاح البريطانيين في مدينة الغردقة المصرية، شرعت شركة "توماس كوك" منظمة الرحلات، بإجلاء زبائنها عن الفندق حيث قضى الاثنان نتيجة إصابتهما بمرض قاتل، وفق ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على صفحتها الالكترونية اليوم الجمعة.

وحسب الصحيفة فإن "توماس كوك" بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم بإجلاء 301 نزيل من فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، كـ "إجراء احترازي" وفق بيان الشركة

وكانت سوزان كوبر (64 عاما) وزوجها جون كوبر (69 عاما) قضيا في الغردقة يوم الثلاثاء، ويعتقد أنهما كانا في إجازة مع ابنتهما، كيلي أورميرود، وأحفادهما، والزوجان كوبر هما من بيرنلي في لانكشاير، حيث كانت سوزان تعمل موظفة في "توماس كوك" بفرعها في بيرنلي.