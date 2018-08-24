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إخلاء فندق في الغردقة بمصر إثر وفاة سائح بريطاني وزوجته في ظروف غامضة

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إخلاء فندق في الغردقة بمصر إثر وفاة سائح بريطاني وزوجته في ظروف غامضة

إخلاء فندق في الغردقة بمصر إثر وفاة سائح بريطاني وزوجته في ظروف غامضة
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بعد ثلاثة أيام على وفاة اثنين من السيّاح البريطانيين في مدينة الغردقة المصرية، شرعت شركة "توماس كوك" منظمة الرحلات، بإجلاء زبائنها عن الفندق حيث قضى الاثنان نتيجة إصابتهما بمرض قاتل، وفق ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على صفحتها الالكترونية اليوم الجمعة.

وحسب الصحيفة فإن "توماس كوك" بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم بإجلاء 301 نزيل من فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة، على ساحل البحر الأحمر، كـ "إجراء احترازي" وفق بيان الشركة

وكانت سوزان كوبر (64 عاما) وزوجها جون كوبر (69 عاما) قضيا في الغردقة يوم الثلاثاء، ويعتقد أنهما كانا في إجازة مع ابنتهما، كيلي أورميرود، وأحفادهما، والزوجان كوبر هما من بيرنلي في لانكشاير، حيث كانت سوزان تعمل موظفة في "توماس كوك" بفرعها في بيرنلي.

وحسب التقارير فإن السيد كوبر توفي أولاً وأن زوجته أصيبت بنوبة قلبية بعد بضع ساعات، في حين قال مسؤول الرحلة: "إن ظروف وفاتهما لا زالت غير واضحة"، فيما ذكرت الشركة أنها تلقت تقارير أخرى عن ارتفاع مستوى المرض بين النزلاء.

وقالت الشركة في بيانها: "نواصل العمل عن كثب مع الفندق ونقوم بدعم السلطات في تحقيقاتهم، لافتة إلى أنه "تم تدقيق فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك آخر مرة من قبل توماس كوك في أواخر يوليو 2018 وحصل على مجموع نقاط 96 في المائة"، وفق الصحيفة البريطانية.

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