السويد تسلم أستراليا رفات 7 أستراليين أصليين.. فكيف وصلوا هناك؟

سلم معهد كارولينسكا في السويد الخميس 23 آب / أغسطس رفات سبعة من السكان الأصليين لأستراليا في مناسبة حضرها سفير كانبيرا لدى السويد.
وقد وصل هؤلاء الأستراليون إلى السويد عن طريق "بحار وطبيب وعالم حيوان سويدي" لإجراء أبحاث تشريحية لمعهد كارولينسكا، منذ منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر..
وفي محاولة منها لتعزيز المصالحة مع السكان الأصليين، فإن الحكومة الاسترالية تدعم برنامج استعادة رفات وبقايا جثث السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.
ويعتبر معهد كارلوينسكا أكبر مركز للأبحاث الطبية في السويد وأهمها في أوروبا، وتوكل له سنويا مهمة منح جائزة نوبل في الفيزيولوجيا (أو علم وظائف الأعضاء) والطب منذ العام 1901.