الرئيس ترامب يتهم غوغل بالتلاعب بنتائج البحث عن أخباره

في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة غوغل الشهيرة بالتلاعب المقصود بنتائج محرك بحثها لتظهر نتائج تتوافق مع من سماهم "الإعلام الكاذب"، خص بالذكر منهم شبكة سي إن إن الأمريكية للأنباء.
جاء في تغريدة ترامب: "في حال البحث على غوغل عن "أخبار ترامب" لا تعرض نتائج سوى تقارير وأخبار الإعلام الكاذب، بعبارة أخرى هي مدبّرة، إنهم يتلاعبون ضدي وضد آخرين بحيث تكون جميع الأخبار والقصص عني سيئة. ولتظهر نتائج سي إن إن الكاذبة وتختفي نتائج أخبار المحافظين/ الجمهوريين ووسائل الإعلام الصادقة. أليس هذا غير شرعي؟"
ويكمل في تغريدة لاحقة "تأتي 96% من نتائج البحث عن "أخبار ترامب" من وسائل إعلام اليسار، هذا خطير. غوغل وغيرها يقمعون صوت المحافظين ويخفون معلومات وأخبار جيدة. هم يتحكمون بما يمكننا رؤيته."