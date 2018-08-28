رغم تقرير الأمم المتحدة، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد: سنواصل دعم التحالف السعودي في اليمن

أشار الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إلى أنه سيواصل دعمه للتحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل في اليمن رغم تأكيده أن هذا الدعم ليس "بلا شروط"، ووسط قلق متزايد بشأن حجم الخسائر الناجمة هذه الحرب في صفوف المدنيين.

وتقود السعودية تحالفا يدعمه الغرب لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى صنعاء بعد أن سيطر مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران عام 2015 على العاصمة.

وتقوم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بتزويد التحالف بالسلاح والخدمات الاستخباراتية، مما يعرضها لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب الغارات الجوية التي يشنها التحالف والتي قتلت مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق.

وسقط عشرات القتلى من الأطفال بعد أن أصيبت حافلتهم بهجوم جوي شنه التحالف في وقت سابق من الشهر الجاري مما أثار غضب مسؤولي الأمم المتحدة. وقالت السعودية إنها ستحقق في هذا الهجوم. بينما أرسل ماتيس جنرالا كبيرا إلى السعودية بعد هذا الحادث، وقال للصحفيين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعترف بأن مثل هذه الأخطاء مأساوية. لكنه استدرك قائلا "لم نلمس أي استخفاف متعمد من الناس الذين نعمل معهم." وأضاف "لذلك سنواصل العمل معهم ونقلص هذه المأساة."

جرائم حرب بحق الأبرياء

وتعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن مساعداتها هذه تقلل من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وتتضمن هذه المساعدات إعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود والتدريب على إصابة الأهداف. وفي جنيف قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن سببت خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين وإن بعضها ربما يصل إلى حد جرائم حرب.

وأضافت لجنة الخبراء أن مقاتلي جماعة الحوثي أطلقوا صواريخ على السعودية وقصفوا مدينة تعز اليمنية.