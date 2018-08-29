قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في غرب العراق وأسفر عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل يوم الأربعاء.
تنظيم الدولة الإٍسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم بغرب العراق
تنظيم الدولة الإٍسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم بغرب العراق
وقال التنظيم إن الهجوم أسقط 28 قتيلا وهو ما يختلف عن عدد القتلى الذي أعلنه قائمقام قضاء القائم وهو ثمانية قتلى.
وكان مسؤول عراقي قد قال لرويترز إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12 في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في مدينة القائم بمحافظة الأنبار.
وأضاف المسؤول أن نقطة التفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة مدعومة من الحكومة. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من الفصائل وثلاثة مدنيين.
وتابع قائلا إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.
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