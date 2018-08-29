الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده إقامة علاقات "غير مسبوقة" مع بريطانيا

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبيميشيل بارنييه أن الاتحاد مستعد لبلورة علاقة وثيقة وغير مسبوقة مع المملكة المتحدة بعد انسحابها من التكتّل، مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح بأي أمرٍ من شأنه أن يقوض السوق الأوروبية الموحدة.
وقال بارنييه للصحفيين في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاربعاء بعد اجتماعه مع وزير الخارجية هايكو ماس: "نحن مستعدون لعقد شراكة مع بريطانيا لم يجر إبرام مثلها مع أي دولة أخرى قط"، مضيفاً أن ذلك يمكن ان يشتمل إضافة إلى الجانب الاقتصادي، على العلاقات السياسية والأمنية.
وأضاف: "نحن نحترم الخطوط الحمراء لبريطانيا، في المقابل يجب عليهم (في بريطانيا) احترام ما نحن عليه"، وتابع قائلاً: "السوق الموحدة تعني السوق الموحدة.. لا يوجد سوق موحدة حسب الطلب".
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الاثنين الماضي إنه يريد من الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن الخروج قبل نهاية العام لكن أولويته لا تزال هي الحفاظ على وحدة التكتل.
وقال ماكرون لسفرائه في كلمة تحدد أولوياته الدبلوماسية خلال عام "تريد فرنسا الحفاظ على علاقة قوية وخاصة مع لندن لكن لا يمكن أن يكون الثمن هو تفكك الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "خيار سيادي ينبغي أن نحترمه لكن لا يمكن أن يكون على حساب سلامة الاتحاد الأوروبي".