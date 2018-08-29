الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده إقامة علاقات "غير مسبوقة" مع بريطانيا

أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبيميشيل بارنييه أن الاتحاد مستعد لبلورة علاقة وثيقة وغير مسبوقة مع المملكة المتحدة بعد انسحابها من التكتّل، مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح بأي أمرٍ من شأنه أن يقوض السوق الأوروبية الموحدة.

وقال بارنييه للصحفيين في العاصمة الألمانية برلين اليوم الاربعاء بعد اجتماعه مع وزير الخارجية هايكو ماس: "نحن مستعدون لعقد شراكة مع بريطانيا لم يجر إبرام مثلها مع أي دولة أخرى قط"، مضيفاً أن ذلك يمكن ان يشتمل إضافة إلى الجانب الاقتصادي، على العلاقات السياسية والأمنية.