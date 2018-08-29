شاهد: اللقطات الأولى من حفل زفاف محمد إمام نجل الممثل المصري عادل إمام

حفل زفاف بعيد عن أعين الإعلاميين، ووسط تكتم كامل بين الأوساط الإعلامية المختلفة، احتفل به الفنان المصري محمد إمام بزواجه من نوران طلعت، الثلاثاء، بعد عدّة تأجيلات.
وتم عقد القران في الساحل الشمالي القريب من مرسى مطروح بالفيلا الخاصة بالزعيم عادل إمام. شبكات التواصل الاجتماعي لعبت دورها في نشر مقاطع مسربة من الحفل.
وأحيى الحفل الفنان عمرو دياب المعروف باسم الهضبة وحضر الحفل العديد من نجوم الفن السابع منهم إسعاد يونس وغادة عادل ودينا الشربيني بالإضافة إلى أحمد رزق وأحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي وهنا الزاهد.
ويبدو أن النجوم فضلوا الالتزام برغبة محمد إمام، حيث نشروا العديد من الصور أثناء تواجدهم في حفل الزفاف دون الإشارة إلى أن الصور التقطت في هذه المناسبة، كما أنهم لم ينشروا صوراً تجمعهم بالعروسين.