أزمة النفايات مستمرّة في لبنان والمئات يتظاهرون ضدّ مشروع إنشاء محارق

تظاهر مئات اللبنانيين وسط العاصمة بيروت رفضاً لإنشاء محارق للنفايات في بيروت، رافعين شعار "حرقتوا نفسنا".
وندد المتظاهرون بسياسات الحكومة البيئية العاجزة عن إيجاد حل لازمة النفايات بطريقة سليمة ومستدامة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين الذين وافقوا على انشاء المحارق.
ولفت بيان صادر عن تحرّك "طلعت ريحتكم" بأن "السلطة السياسية وعدت الناس بحلول، لكنها استمرت في ردم البحر وانشاء المطامر غير الصحية، وتدمير البيئة والجبال والبحر ما أدى إلى تهديد صحة اللبنانيين ومستقبلهم".
وسبق أن أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها أن أزمة النفايات تمثل انتهاكاً لحقوق اللبنانيين الصحية.
للمزيد على يورونيوز:
وتوقف المعتصمون أمام بلدية بيروت والبرلمان اللبناني ووزارة البيئة والسراي الحكومي، متهمين السلطة السياسية بالتواطؤ لقتل اللبنانيين عبر إنشاء محارق لحلّ أزمة النفايات.
ووعد المعتصمون بتظاهرات وتحركات خلال الأيام المقبلة، بغية فرض مزيد من الضغوط لإلغاء قرار إنشاء المحارق. وكان خبراء بيئة قد حذروا من أن استمرار أزمة النفايات وخصوصاً مواقع تفريغها المنتشرة على الشاطئ قد تتسبب بكارثة وطنية قريباً.