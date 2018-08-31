المحكمة البرازيلية تقرر منع لولا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل الجمعة بأن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لا يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب إدانته بالفساد. وصوت أربعة قضاة من أصل سبعة لصالح هذا القرار، الذي يمنع "لولا" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويزيل هذا الحكم الشكوك التي كانت تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود رغم أن محامين عن لولا قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا.
ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته واستمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة، حيث يتقدم لولا دا سيلفا، كل استطلاعات الرأي بتأييد 39 بالمائة من الناخبين، مقارنة بـ 19 لأقرب منافس له.
ويقضي لولا حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد ولكن حزبه اليساري رشحه لخوض غمار الرئاسيات المقبلة في البلاد.
وشدّد حزب العمال الذي ينتمي إليه لولا، على أنه سيناضل بكل الوسائل من أجل ترشح الرئيس الأسبق للرئاسة مجددًا. وأشار الحزب إلى أن رفض السلطة ترشح لولا يعني أن الانتخابات لن تكون ديموقراطية.
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ولطالما أكد الرئيس الأسبق أنه ضحيّة "مؤامرة سياسية" تهدف لمنعه من تولّي السلطة لولاية رئاسية ثالثة.
وسيظطر حزب العمال إلى تغيير المرشح الذي سيمثله في الرئاسيات المقبلة وتعيين فرناندو حداد، عمدة سابق في ساو باولو لخوض السباق الانتخابي، فيما لا يزال الحزب ينتظر قرار المحكمة حول ما إذا كان بإمكانه استخدام صوت وصور لولا خلال الحملة الإنتخابية.