المحكمة البرازيلية تقرر منع لولا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قضت أكبر محكمة انتخابية في البرازيل الجمعة بأن الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لا يمكنه خوض الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب إدانته بالفساد. وصوت أربعة قضاة من أصل سبعة لصالح هذا القرار، الذي يمنع "لولا" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويزيل هذا الحكم الشكوك التي كانت تحوم حول الانتخابات البرازيلية الأكثر غموضا منذ عقود رغم أن محامين عن لولا قالوا إنهم سيستأنفون أي قرار ضده أمام المحكمة العليا.