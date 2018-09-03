أبرز الأفلام المعروضة بالدورة 75 من مهرجان "البندقية" السينمائي

تتواصل في مدينة البندقية الإيطالية فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجانها السينمائي الشهير، الذي يعد الأقدم من نوعه في العالم.

وتوافد صناع السينما والنجوم على مهرجان "فينيسيا" لعرض ومشاهدة سلسلة عروض للأفلام المشاركة ضمن المسابقة وخارجها، حيث من المقرر أن يستمر المهرجان الذي افتتح مساء الأربعاء، حتى الثامن من أيلول سبتمبر الجاري.

فيلم لا كوايتود

انضم إلى المخرج بابلو ترابيرو الممثلة برنيس بيجو ومارتينا غوسمان في البندقية لعرض فيلمهما الجديد "لا كوايتود".

تلعب بيرينيس بيجو ومارتينا جوسمان تؤديان دور الأختين، اللواتي يشتركن في نفس السرير والخيالات الجنسية والرجال.

في استكشاف للمخرج ترابيرو تظهر الروابط العاطفية التي تجمع بين أفراد عائلة أرجنتينية ثرية.

بيجو تلعب دور يوجينيا، وهي امرأة تعود إلى منزل عائلتها في لا كوايتود بالقرب من بيونس أيريس بعد فترة طويلة من الانفصال.

هناك، توحدت مع أمها وأختها ميا (جوسمان) - لكن أسراراً من المظالم الماضية والقديمة تعود لتطارد النساء الثلاث.

وتستأنف العلاقات القديمة، وتتفجر التوترات غير المحلولة. والكيمياء الجنسية الغامضة إلى حد ما بين الممثلتين الرائعتين، اللتين تلعبان دوري الأختين لتشكلان واحداً من عوامل الجذب الرئيسية للفيلم.

فلم تشارلي سايز

وفي مناسبة أخرى، كان مات سميث حاضراً في مهرجان البندقية السينمائي الدولي لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد "تشارلي سايز".

لم يشغل زعيم القتلة تشارلز مانسون السكاكين في جريمة القتل التي أنهت حلم الهيبيين في كاليفورنيا عام 1969، فما الذي دفع القتلة إلى ذلك ذلك بناء على أوامره؟ هذا هو السؤال الفيلم الذي عرض لأول مرة في البندقية يوم الأحد.

يظهر نجم "التاج" جانبه الداكن، من خلال لعب دور القاتل الشرير، وزعيم العبادة تشارلز مانسون، في الفيلم الذي يظهر أيضاً خارج المنافسة.

ويركز الفيلم بشكل رئيسي على الشابات الثلاث، اللواتي تلقين في البداية عقوبة الإعدام بسبب قيامهن بعمليات قتل أمر بها مانسون في عام 1969.

لكن تم إسقاط الأحكام عندما ألغيت عقوبة الإعدام، ويظهر الفيلم حياة الفتيات، اللواتي التزمن بالسجن مدى الحياة، والتغييرات التي يمرون بها.

بطل الفيلم يظهر كمجرم تافه ينشئ جماعة يعبده فيها أتباعه مثل المسيح، متشبثاً بكل كلمة من نبوءاته غير المترابطة.

الفيلم شارك به أيضاً النجوم سوكي ووترهاوس، هانا موراي، أوديسا يونغ، وماريان ريندون.

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المهرجان الأقدم في العالم

ويعد مهرجان البندقية السينمائي الدولي أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

وكان قد أسسه جوزيبي فولبي عام 1932، ومنذ ذلك الحين يفتتح المهرجان كل عام في أواخر شهر آب أغسطس، أو أوائل أيلول سبتمبر بشكل دوري، ضمن جزيرة ليدو الواقعة في مدينة فينيسيا الإيطالية.

جائزة المهرجان الرئيسية، هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.

ويشارك في المسابقة لهذا العام عشرون فيلماً روائياً.