تظاهر آلاف مزارعي الكوكا في شوارع العاصمة البوليفية لاباز، ضد الرئيس إيفو موراليس، محملين إياه مسؤولية شن حملة قمع عنيفة ضد زراعة نبات الكوكا غير المشروعة، مما خلف مقتل مزارعين خلال صدامات مع الشرطة.
احتجاجات وصدامات دامية في بوليفيا مردها زراعة الكوكا
احتجاجات وصدامات دامية في بوليفيا مردها زراعة الكوكا
وقد أعرب مزارعو الكوكا في منطقة يونغاس ثاني أكبر مناطق البلاد عن غضبهم، عندما مررت حكومة موراليس السنة الماضية قانونا يعيد تحديد المناطق المخصصة لزراعة نبات الكوكا بطريقة مشروعة.
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ويولي القانون الجديد حظوة لمزارعي الكوكا في منطقة التشاباري وسط البلاد، وهي المنطقة التي مثلها موراليس منذ 2006، عندما دخل الساحة السياسية.
وعن الحادث المتصل بالاحتجاجات، قالت شرطة مكافحة المخدرات الأسبوع الماضي إنها تعرضت لكمين نصبته مجموعة من الأشخاص مكونة من 30 عنصرا، وإن الشرطة ردت بإطلاق النار فقتلت مزارعين دفاعا عن النفس. وقبل ذلك بيوم قتل شرطي في كمين نسب إلى مجموعة من مزارعي الكوكا، وتم إيقاف قيادي للمزارعين على صلة بالهجوم.
ويعد استهلاك أوراق الكوكا في بوليفيا من تقاليد المجتمع، ويعتقد أنها تعالج حالات التعب، وأوراق الكوكا هي المادة الخام التي تستخلص منها مادة الكوكايين. وتعد بوليفيا ثالث أكبر منتج للكوكا في العالم بعد كولومبيا والبيرو.