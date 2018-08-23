شاهد: باحثون لبنانيون يدرسون نبتة الحشيش لغايات طبية

تتم زراعة الحشيش في بعض المناطق اللبنانية على الملأ وخصوصا في سهل البقاع، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون، وأظهرت أرقام الأمم المتحدة أنّ لبنان يحتل اليوم المركز الثالث بعد المغرب وأفغانستان في قائمة المصادر العالمية لمادة الحشيش.

وربما يجهل الكثيرون القيمة العلاجية للحشيش اللبناني، وهو ما يأمل الأستاذ الجامعي محمد مروة أن يؤكده، إذ يعتقد أن النوع المحلي قد تكون له فوائد خاصة.

وقد سمحت الحكومة بأبحاث الدكتور مروة، لكنها لم توافق رسميا حتى الآن على إقامة مركز الدراسة الطبية للقنب في الجامعة اللبنانية-الأميركية في مدينة جبيل، الذي افتتح في مايو-أيار ويهدف للانضمام لعشر مؤسسات على مستوى العالم تدرس هذا النبات المخدر.

ويتفحص مروة الخصائص الطبية للحشيش المحلي الذي يعد نوعا هجينا من نوعين هما "انديكا" و"ساتيفا".