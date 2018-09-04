شاهد: مونيكا لوينسكي تغادر المسرح بعد طرح سؤال عن علاقتها بكلينتون

رفضت مونيكا لوينسكي إكمال مقابلة أجرتها معها مذيعة إسرائيلية شهيرة في القدس بعد أن طرحت الأخيرة سؤالاً عن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
وغادرت لوينسكي المسرح أمام الجمهور بعد ان سألتها المذيعة يونيت ليفي، عما إذا كانت تتوقع اعتذاراً من كلينتون على خلفية فضيحة علاقتهما في التسعينات من القرن الماضي. وردت لوينسكي : " أنا آسفة .. لن استطيع القيام بذلك".
وقالت لوينسكي في تغريدة لها على تويتر بعد المقابلة إنها تعرضت "للتضليل" . وأضافت أنه تم الاتفاق على معايير للمواضيع والأسئلة المطروحة إلا أن المذيعة لم تلتزم بها.
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وأكدت المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية أنها حاولت الالتزام قدر الإمكان بالمعايير المتفق عليها مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض.
وكان كلينتون قد أثار الجدل مؤخراً في إحدى مقابلاته مع شبكة إن.بي. سي بعد أسئلة تتعلق بعلاقته الجنسية مع لوينسكي.