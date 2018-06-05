بيل كلينتون: لن أطلب الصفح من مونيكا لوينسكي رغم حملة #مي_تو

على ضوء حملة #مي_تو المناهضة للتحرش الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر الرئيس الأسبق بيل كلينتون أنه اعتذر بما يكفي عن فضيحة مونيكا لوينسكي، موضحا أنه لا يخطط لطلب "الصفح" مباشرة من المتدربة السابقة في البيت الأبيض.

وقال خلال مقابلة لبرنامج "توداي" الذي تبثه قناة إن بي سي الأمريكية: "كلا. لم أتحدث إليها قط. لكنني قلت علنا في أكثر من مناسبة، أنني آسف"، عندما انتشرت الحادثة قبل عشرين عاما. وأوضح بالقول: "الأمر مختلف تماما. عندما يكون الاعتذار علنيا".