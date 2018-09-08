اكتشفت السلطات المكسيكية مقابر جماعية تضم جثث 166 شخصاً في ولاية فيراكروز بشرق البلاد.
فيديو: اكتشاف مقبرة جماعية تحوي 166 جثة في المكسيك
فيديو: اكتشاف مقبرة جماعية تحوي 166 جثة في المكسيك
وقال خورخي وينكلر مدعي عام الولاية في مؤتمر صحفي إن المحققين اكتشفوا الجثث في 32 مقبرة بوسط الولاية بعد بلاغ تلقوه من مجهول في الثامن من أغسطس/آب.
وقال مكتب المدعي في بيان "بعد 30 يوما من العمل تم اكتشاف رفات 166 شخصا على الأقل. هذا هو التقدير الأقل على أساس الجماجم التي اكتشفت في 32 جزءا مختلفا بمنطقة البحث".
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وتعصف جرائم العنف بولاية فيراكروز، وهي طريق رئيسي لتهريب المخدرات شمالا صوب الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي مارس آذار 2017 أعلن وينكلر عن اكتشاف أكثر من 250 جمجمة في مقابر جماعية بالولاية.