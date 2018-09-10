أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية عن اكتشاف مئات العملات الذهبية من العصر الروماني في موقع مسرح قديم في شمال البلاد.
اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية مدفونة في قبو مسرح إيطالي
اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية مدفونة في قبو مسرح إيطالي
تم العثور على النقود المعدنية التي تعود إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس، محفوظة بشكل جيد في جرة حجرية في قبو مسرح كريسوني في مدينة كومو.
وقال وزير الثقافة البرتو بونيسولي إن هذا "اكتشاف يدعو للفخر".
وأضاف في بيان مشترك على فيسبوك "لا نعرف بعد بالتفصيل الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الاكتشاف لكن هذه المنطقة هي كنز حقيقي لعلم الآثار لدينا".
وكان من المقرر أن يتم هدم المسرح، الذي افتتح في عام 1870 وتحول فيما بعد إلى دار للسينما قبل أن يغلق في عام 1997، ليفسح المجال لبناء منزل فخم.
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لكن العمل في الموقع سيعلق الآن للسماح لمزيد من الحفريات ، وفقاً للمسؤولين.
وفي الوقت نفسه، تم أخذ القطع النقدية إلى مختبر الترميم، حيث يحاول الخبراء معرفة المزيد عن مصدرها وتاريخها.