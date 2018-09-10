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إيطاليا

اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية مدفونة في قبو مسرح إيطالي

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اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية مدفونة في قبو مسرح إيطالي

اكتشاف مئات العملات الذهبية الرومانية مدفونة في قبو مسرح إيطالي
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أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية عن اكتشاف مئات العملات الذهبية من العصر الروماني في موقع مسرح قديم في شمال البلاد.

تم العثور على النقود المعدنية التي تعود إلى نهاية الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس، محفوظة بشكل جيد في جرة حجرية في قبو مسرح كريسوني في مدينة كومو.

وقال وزير الثقافة البرتو بونيسولي إن هذا "اكتشاف يدعو للفخر".

وأضاف في بيان مشترك على فيسبوك "لا نعرف بعد بالتفصيل الأهمية التاريخية والثقافية لهذا الاكتشاف لكن هذه المنطقة هي كنز حقيقي لعلم الآثار لدينا".

Centinaia di monete d’oro della tarda epoca imperiale, custodite in un recipiente in pietra ollare di forma inedita, che...

Publiée par Mibac sur Vendredi 7 septembre 2018

وكان من المقرر أن يتم هدم المسرح، الذي افتتح في عام 1870 وتحول فيما بعد إلى دار للسينما قبل أن يغلق في عام 1997، ليفسح المجال لبناء منزل فخم.

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لكن العمل في الموقع سيعلق الآن للسماح لمزيد من الحفريات ، وفقاً للمسؤولين.

وفي الوقت نفسه، تم أخذ القطع النقدية إلى مختبر الترميم، حيث يحاول الخبراء معرفة المزيد عن مصدرها وتاريخها.