شاهد: حريق كبير وسط موسكو قرب ثلاث محطات للسكك الحديدية

اندلع حريق كبير الأحد في مستودع كبير بوسط موسكو قرب ثلاث محطات للسكك الحديد تربط العاصمة الروسية بعدّة مدن كبرى في البلاد، بينها سان بطرسبورغ (شمال غرب)، حسبما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية.

وارتفعت سحب الدخان الأسود عالياً وسط ثلج ابيض يغطي الأرصفة أمام محطّات ياروسلافسكي ولينينغرادسكي وكازانسكي القريبة، وفقاً لصور نشرها التلفزيون الروسي.

وتربط القطارات التي تنطلق من هذه المحطات العاصمة الروسية بسان بطرسبورغ (شمال غرب) وكازان (700 كلم شرق موسكو) وفلاديفوستوك (الشرق الأقصى).

واندلع الحريق قرابة الساعة 12,00 ت غ في مستودع من الطوب مؤلف من طابقين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الحالات الطارئة.

وأضاف المصدر أنه قرابة الساعة 14,00 ت غ، أتى الحريق على حوالي 2500 متر مربع من المبنى.

وقالت الوزارة عبر تلغرام إنّه تم إرسال ثلاث مروحيات وقطار إطفائيين كما توجّه ثمانون عنصر إنقاذ إلى المكان لمكافحة الحريق.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن شركة السكك الحديد الروسية أنّ الحريق "لا يهدّد المسافرين ولا يؤثّر على عمل القطارات".