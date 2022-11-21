"كريستيز" تلغي عملية بيع هيكل عظمي لديناصور في هونغ كونغ

أعلنت دار كريستيز للمزادات الاثنين إلغاء عملية البيع المثيرة للجدل لهيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ بعدما قرر مالكه تأجيره لمتحف بدلا من ذلك.

وكان من المقرر بيع الهيكل العظمي الذي يبلغ وزنه 1400 كيلوغرام والملقب ب"شين"، في مزاد علني الجمعة بحسب كريستيز التي لم تقدم تقديرا للسعر أو هوية البائع. وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس إن "المودع قرر الآن تأجيره لمتحف ليعرض على الجمهور".

وانتقد علماء أحافير عملية البيع هذه كما ظهرت شكوك أيضا حول مدى أصالة الحفرية.

و"شين" الذي يبلغ ارتفاعه 4,6 أمتار وطوله 12 مترا، هو ذكر بالغ عاش قبل نحو 67 مليون عام. واكتشف في 2020 في ولاية مونتانا الأميركية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، لم تذكر وثائق المبيعات بوضوح أن "شين" أعيد بناؤه جزئيا باستخدام عظام مماثلة من ديناصور آخر. لكن، وفق الصحيفة أيضا، لوحظت أوجه تشابه بين جمجمة "شين" وجمجمة "ستان"، وهو تيرانوصور آخر باعته دار كريستيز عام 2020 مقابل 31,8 مليون دولار. وكشف صاحب حقوق الملكية الفكرية ل"ستان"، معهد بلاك هيلز للأبحاث الجيولوجية، أن مالك "شين" اشترى منه نسخا طبق الأصل من الهيكل العظمي للديناصور الخاص به.

وبحسب الخبراء، من النادر جدا العثور على هيكل عظمي كامل لديناصور. ويضم التيرانوصور 380 عظمة في المجموع، لكن وفقا لكريستيز، فإن 80 فقط من عظام "شين" أصلية.