شاهد: مالوما يصف صحفيا إسرائيليا بـ"الوقح" وينسحب من مقابلة معه في الدوحة

انسحب المغني الكولومبي مالوما، أحد النجوم المشاركين في احتفالية كأس العالم 2022 في قطر، من مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، الجمعة، عندما سُئل عن مشاركته في البطولة على الرغم من انتهاكات قطر لحقوق الإنسان.

وسأل الصحفي النجم العالمي، المعروف أيضا باسم خوان لويس لندنو أرياس، عن فنانين رفضوا المشاركة في المونديال، ومنهم شاكيرا ودوا ليبا، بسبب سجل الدول الخليجية السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأجاب مالوما الصحفي الإسرائيلي، قائلا "نعم لكنه شيء لا أستطيع حله. لقد جئت إلى هنا للاستمتاع بالحياة، والاستمتاع بكرة القدم وحفلة كرة القدم".

وأضاف "إنه في الواقع أمر لا يتعين علي التدخل فيه. أنا هنا للاستمتاع بالموسيقى والحياة الرائعة ولعب كرة القدم".

ويبدو أن جواب مالوما لم يكن كافيا للإعلامي موآف فيردي الذي أصر على الاستمرار في الحديث عن نفس الموضوع، متسائلا ما إذا كان وجود النجم الكولومبي يساعد قطر على "تبييض الموقف".

وهو ما أدى بالنجم العالمي إلى مغادرة المقابلة التلفزيونية، قائلا للصحفي "أنت وقح"، ثم خرج من الأستوديو.

ورد المحاور قائلا: "هذا ما يقوله الناس. هذا ما يعتقده الناس" لكنه لم يستطيع مواصلة المقابلة.

ترحيب بموقف مالوما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط ثناء وترحيب كبيرين لموقف النجم الكولومبي. كما أشار آخرون إلى أن الصحفي حاول "استفزاز" مالوما من خلال طرح سؤال مثير للجدل، مشيدين بقرار الأخير الانسحاب.

استنكرت مي عواد، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، من حديث الصحفي الإسرائيلي عن حقوق الإنسان "إسرائيل كلها بُنيت على النكبة والمجازر والتطهير العرقي. شو هالمسخرة!!".

وكتبت مدونة أخرى "لا ينبغي لإسرائيل أن تتحدث عن حقوق الإنسان. انظر إلى سجلها من فضلك!! ونعم أنت وقح".

واستغربت سلمة، في تغريدة على منصة تويتر، من جرأة الصحفي الإسرائيلي في تسليط الضوء على موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان"، معتبرة أن مالوما كان "مهذبا وصبورا".

وقد أصدر مالوما أغنيته الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر باللغة الإنجليزية والعربية والإسبانية، مع نجمة الهيب هوب العالمية نيكي ميناج والفنانة اللبنانية ميريام فارس. وحصدت الأغنية 14 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة فقط.