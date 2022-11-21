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قطر

"هناك الكثير من المساجد".. صحفي فرنسي يثير الجدل بعد تصريحات عن الدوحة

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بقلم:  يورونيوز
الصحفي جاك فيندرو في منزل إذاعة فرنسا بباريس، 2 سبتمبر 2009
الصحفي جاك فيندرو في منزل إذاعة فرنسا بباريس، 2 سبتمبر 2009   -   حقوق النشر  BERTRAND GUAY/AFP

أصبح الصحفي الفرنسي، جاك فيندرو، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مداخلة تلفزيونة له على قناة "سي نيوز" الفرنسية في فترة إقامته في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم 2022. 

وعندما سألة المذيع باسكال براود عن انطباعاته بعد وصوله الدوحة، أجاب فيندرو قائلا: "هناك الكثير من المساجد" قبل أن يتدارك المذيع ليخبره "نحن على الهواء!".

وأضاف المذيع بابتسامة عريضة: "هذا أمر طبيعي إنك في قطر".

وقد واجهت تصريحات الصحفي الفرنسي انتقادات كثيرة من رواد منصات التواصل الاجتماعي. وكتب المدير العام السابق للإيسيسكو، عبد العزيز التويجري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "عقدتهم المزمنة الإسلام والمساجد". 

من جانبها، استذكرت ريم الحرمي مظاهر للعنصرية تعرض إليها المهاجرون، وحتى المسؤولون من أصول عربية أو إفريقية، مشيرة في تغريدة أخرى إلى الصحيفة الفرنسية التي صورت اللاعبين القطريين على أنهم "إرهابيين".

وخلال نفس المقابلة التلفزيونية، علق الصحفي الفرنسي فيندرو على تنظيم قطر للمونديال قائلا: "علينا أن نحافظ على مستوانا: نحن ذاهبون إلى قطر للتنافس في كأس العالم لكرة القدم. لقد عرفنا منذ 12 عامًا أن هذا سيحدث. لقد فات الأوان".