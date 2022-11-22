مالكو مانشستر يونايتد الانجليزي مستعودن لبيع النادي وكريستيانو رونالدو يغادر

أعلن مالكو مانشستر يونايتد الإنجليزي الثلاثاء أنهم مستعدون لبيع النادي، الذي يكافح لاستعادة أمجاده. وقال النادي في بيان: "إن مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة".

وتملك عائلة غلايزرز الأميركية النادي منذ العام 2005، لكن مردود الفريق تراجع على أرض الملعب، لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، وتكررت احتجاجات المشجعين.

رونالدو يغادر

في الأثناء ستنتهي فترة كريستيانو رونالدو الثانية الجدلية مع نادي مانشستر يونايتد، "باتفاق متبادل وبمفعول فوري"، وفق ما أعلن النادي الانجليزي والنجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، يبعد الكرة خلال مباراة أمام ووست هام يونايتد. 2022/10/30 أ ب

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي، متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ. وجاء في بيان للنادي: "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري"، قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

"أحب يونايتد وأحب الجماهير"

كما أصدر رونالدو بيانًا خاصًا به قال فيه: "بعد محادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقدنا في وقت مبكر...أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب الجماهير، وهذا لن يتغير أبدًا. مع ذلك، يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحد جديد. أتمنى للفريق كل التوفيق في بقية الموسم وفي المستقبل".

وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003، حقق خلالها لقب الدوري الانكليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.

لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا الموسم الماضي، الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفًا في جميع المسابقات وفشل بالتالي في التأهل الى دوري الابطال.

حاول وفق وسائل إعلام ومقربين مغادرة أولد ترافورد خلال الصيف لهذا السبب. لكن الأندية الإنجليزية والأوروبية الكبيرة لم تقدم عروضًا للاعب الذي لم يعد يقدم مستوياته المعهودة في سن الـ37 ولا يزال يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يبلغ حوالي 500 ألف جنيه إسترليني (593 ألف دولار). ومع ذلك، فقد أجرى "سي آر 7" محادثات مع بايرن ميونيخ الألماني، وارتبط بعودة عاطفية إلى سبورتنغ الذي نشأ فيه قبل الانضمام الى يونايتد.

تراجع دوره

سجل رونالدو ثلاثة أهداف فقط هذا الموسم في جميع المسابقات، ويستعد أفضل هداف دولي في التاريخ (117 هدفًا) الآن لخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده في قطر.

وتستهل البرتغال مشوارها الخميس ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي وكوريا الجنوبية ويسعى ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ من كأس العالم.