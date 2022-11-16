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رياضة

ليس من بينهم ميسي أو رونالدو أو نيمار.. أغلى عشرة لاعبين بكأس العالم "قطر-2022"

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بقلم:  يورونيوز
كيليان مبابي (يمين) بقميص المنتخب الفرنسي
كيليان مبابي (يمين) بقميص المنتخب الفرنسي   -   حقوق النشر  AP Photo

على الرغم من مشاركة نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار في كأس العالم المقبلة إلا أن أحداً منهم دخل قائمة اللاعبين العشرة الأعلى قيمة بالبطولة.

نقدم إليكم القائمة الكاملة لأغلى عشرة لاعبين سيشاركون في كأس العالم طبقا لموقع Transfermarkt المعني بتقييم أسعار اللاعبين:

AP Photo
مبابي بجانب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشانAP Photo

الاسم: كيليان مبابي

المركز: مهاجم

السن: 23 عاماً

المنتخب: فرنسا

النادي: باريس سان جرمان

سعر اللاعب: 160 مليون يورو

AP Photo
جونيورAP Photo

الاسم: فينيسيوس جونيور

المركز: جناح أيسر

السن: 22 عاماً

المنتخب: البرازيل

النادي: ريال مدريد

سعر اللاعب: 120 مليون يورو

AP Photo
فيل فودنAP Photo

الاسم: فيل فودن

المركز: وسط مهاجم

السن: 22 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: مانشستر سيتي

سعر اللاعب: 110 مليون يورو

AP Photo
جمال موسيالاAP Photo

الاسم: جمال موسيالا

المركز: وسط مهاجم

السن: 19 عاماً

المنتخب: ألمانيا

النادي: بايرن ميونخ

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

AP Photo
بيدريAP Photo

الاسم: بيدري

المركز: خط وسط

السن: 19 عاماً

المنتخب: إسبانيا

النادي: برشلونة

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

AP Photo
جود بيلينغهامAP Photo

الاسم: جود بيلينغهام

المركز: خط وسط

السن: 19 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: بوروسيا دورتموند

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

AP Photo
فيديريكو فالفيرديAP Photo

الاسم: فيديريكو فالفيردي

المركز: خط وسط

السن: 24 عاماً

المنتخب: أوروغواي

النادي: ريال مدريد

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

AP Photo
هاري كينAP Photo

الاسم: هاري كين

المركز: مهاجم

السن: 29 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: توتنهام

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

AP Photo
بوكايو ساكاAP Photo

الاسم: بوكايو ساكا

المركز: جناح أيمن

السن: 21 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: أرسنال

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

AP Photo
غافيAP Photo

الاسم: غافي

المركز: خط وسط

السن: 18 عاماً

المنتخب: إسبانيا

النادي: برشلونة

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

وجاء نيمار (30 عاماً)، جناح ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، في المركز الـ23 بسعر 75 مليون يورو.

أما ميسي فقد احتل المركز الـ60 لأغلى لاعبي العالم بقيمة 50 مليون يورو في سن الخامسة والثلاثين.

وكانت المفاجأة بوجود كريستيانو رونالدو (37 عاماً) في المركز الـ200 بسعر 20 مليون يورو.