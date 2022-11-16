ليس من بينهم ميسي أو رونالدو أو نيمار.. أغلى عشرة لاعبين بكأس العالم "قطر-2022"

على الرغم من مشاركة نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار في كأس العالم المقبلة إلا أن أحداً منهم دخل قائمة اللاعبين العشرة الأعلى قيمة بالبطولة.

نقدم إليكم القائمة الكاملة لأغلى عشرة لاعبين سيشاركون في كأس العالم طبقا لموقع Transfermarkt المعني بتقييم أسعار اللاعبين:

مبابي بجانب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان AP Photo

الاسم: كيليان مبابي

المركز: مهاجم

السن: 23 عاماً

المنتخب: فرنسا

النادي: باريس سان جرمان

سعر اللاعب: 160 مليون يورو

جونيور AP Photo

الاسم: فينيسيوس جونيور

المركز: جناح أيسر

السن: 22 عاماً

المنتخب: البرازيل

النادي: ريال مدريد

سعر اللاعب: 120 مليون يورو

فيل فودن AP Photo

الاسم: فيل فودن

المركز: وسط مهاجم

السن: 22 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: مانشستر سيتي

سعر اللاعب: 110 مليون يورو

جمال موسيالا AP Photo

الاسم: جمال موسيالا

المركز: وسط مهاجم

السن: 19 عاماً

المنتخب: ألمانيا

النادي: بايرن ميونخ

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

بيدري AP Photo

الاسم: بيدري

المركز: خط وسط

السن: 19 عاماً

المنتخب: إسبانيا

النادي: برشلونة

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

جود بيلينغهام AP Photo

الاسم: جود بيلينغهام

المركز: خط وسط

السن: 19 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: بوروسيا دورتموند

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

فيديريكو فالفيردي AP Photo

الاسم: فيديريكو فالفيردي

المركز: خط وسط

السن: 24 عاماً

المنتخب: أوروغواي

النادي: ريال مدريد

سعر اللاعب: 100 مليون يورو

هاري كين AP Photo

الاسم: هاري كين

المركز: مهاجم

السن: 29 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: توتنهام

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

بوكايو ساكا AP Photo

الاسم: بوكايو ساكا

المركز: جناح أيمن

السن: 21 عاماً

المنتخب: إنجلترا

النادي: أرسنال

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

غافي AP Photo

الاسم: غافي

المركز: خط وسط

السن: 18 عاماً

المنتخب: إسبانيا

النادي: برشلونة

سعر اللاعب: 90 مليون يورو

وجاء نيمار (30 عاماً)، جناح ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، في المركز الـ23 بسعر 75 مليون يورو.

أما ميسي فقد احتل المركز الـ60 لأغلى لاعبي العالم بقيمة 50 مليون يورو في سن الخامسة والثلاثين.

وكانت المفاجأة بوجود كريستيانو رونالدو (37 عاماً) في المركز الـ200 بسعر 20 مليون يورو.