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إيطاليا

شرطة إيطاليا تعتقل زعيمة للمافيا و48 آخرين في مداهمة خارج ميلانو

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بقلم:  يورونيوز  مع Reuters -
سيارات الشرطة الإيطالية
سيارات الشرطة الإيطالية   -   حقوق النشر  MIGUEL MEDINA / AFP

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 49 شخصا يشتبه في انتمائهم للمافيا في مداهمة تمت في ضواحي ميلانو يوم الثلاثاء من بينهم خمس نساء إحداهن متهمة بتزعم وحدة محلية من عصابة ندرانغيتا التي نما نشاطها بشكل يثير الخوف.

ويندر أن تتولى امرأة الزعامة في عالم المافيا الذي يهيمن عليه الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أليساندرا سيريتي ممثلة الادعاء قولها في مؤتمر صحفي إن المرأة المتهمة بتزعم وحدة ندراغيتا في بلدة رو على مشارف ميلانو "أشد قسوة من الرجال".

وقالت الشرطة في بيان إن أفراد العصابات المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها الابتزاز وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال عنف والحرق العمد، وأضافت أن بعضهم اعتاد ترويع الناس بتهديدهم بإرسال أجزاء من جثث حيوانات إليهم.

وقال فرانشيسكو ميسينا مدير الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة بالشرطة الإيطالية إن التحقيق كشف المدى الذي وصلت إليه ندرانجيتا، أقوى عصابات المافيا الإيطالية، في توسيع نفوذها من معاقلها الجنوبية في كالابريا إلى الشمال الصناعي.

وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة القبض على 37 شخصا مرتبطين بمافيا كامورا في مداهمة خارج مدينة نابولي عقب تحقيق استمر ثلاث سنوات في اتهامات بالابتزاز وتهريب المخدرات.

وحلت الحكومة الإيطالية يوم الثلاثاء المجلس المحلي لمدينة أنزيو جنوبي روما قائلة إن المافيا اخترقته، الأمر الذي يبرز المخاوف بشأن اتساع نطاق الجريمة المنظمة.