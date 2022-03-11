إيطاليا تخصص عقارات المافيا المصادرة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيس إن إيطاليا تخطط لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في الممتلكات المصادرة من المافيا.

وخلال مقابلة أجرتها الوزيرة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، الجمعة، قالت لامورجيزي إن 28 ألف لاجئ أوكراني وصلوا حتى الآن إلى إيطاليا، ومعظمهم من النساء والأطفال يقيمون مع عائلاتهم وأصدقائهم. وتابعت أنه تم تحديد 283 عقاراً تمت مصادرته من المنظمات الإجرامية لإيواء الأشخاص على المدى الطويل.

كما أشارت كورييري أنه سيتم منح اللاجئين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وسيتم تعليم الأطفال ومنح الكبار تصاريح للعمل.

تدير إيطاليا العملية كجزء من توفير الحماية المؤقتة التي يحددها الاتحاد الأوروبي. والعملية عبارة عن أداة تم وضعها في العام 2001 ولكن تم تفعيلها فقط في وقت سابق من هذا الشهر. وتسمح للدول الأعضاء بمنح حماية فورية للاجئين الأوكرانيين.

من بين الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا صوفيا، التي تيتمت وفقدت شقيقتها بولينا. وتعد صوفيا أول طفل ضحية للغزو الروسي، بعد أن قتل والديها عندما أطلقت القوات الروسية النار على سيارتهم في كييف. كما فتوفيت شقيقها في وقت لاحق في المستشفى. وقال الأطباء إن صوفيا البالغة من العمر 13 عاماً، نُقلت إلى مستشفى سان رافاييل في روما في إصابتها بجروح "خطيرة".

في غضون ذلك، تستمر في إيطاليا التنديدات والاحتجاجات ضد الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته على إرتفاع الأسعار حيث يستعد سائقو الشاحنات للإضراب اعتباراً من يوم الإثنين بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. كما قام الصيادون في بعض مناطق إيطاليا بالإضراب بسبب ارتفاع تكلفة تزويد قواربهم بالوقود.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الإيطالي "إنتنسا سانباولوو" مالك متحف "غاليريا ديتاليا" في ميلانو، إنه سيعيد 23 عملاً معاراً حالياً من أربعة متاحف روسية بحلول 27 مارس- أذار الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طالبت روسيا إيطاليا بإعادة العديد من الأعمال الفنية المعارة إلى المتاحف مع بدء تداعيات العقوبات في التأثير على عالم الثقافة والرياضة الروسية.