سبع طلقات أصابت آلية اليونيفيل في جنوب لبنان قتلت إحداها الجندي الإيرلندي (مصدر قضائي)

اخترقت سبع طلقات من رشاش حربي آلية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقتل عنصر إيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء الحادثة التي وقعت ليل الأربعاء في جنوب البلاد، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن الخميس، فيما لم تتضح هوية مطلقي النيران.

وذكر المصدر القضائي أن العربة العسكرية "أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي"، مشيراً إلى أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة "اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى الى "وفاته على الفور".

وارتطمت العربة وفق المصدر، إثر تعرضها لإطلاق النار "بعامود حديدي، ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين"، وأحدهم في حالة حرجة.

وأوضح المصدر أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق.

وقد كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وفق المصدر، مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن القوى الأمنية تطارد "أشخاصا يشتبه بعلاقتهم بالحادثة"، متوقعاً أن يبدأ تحقيق مشترك مع قوات اليونيفيل كون الأجهزة اللبنانية غير مخولة الاستماع إلى عناصر قوة الأمم المتحدة.

وقال وفيق صفا مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في جماعة حزب الله اللبنانية لرويترز إن مقتل الجندي الإيرلندي هو "حادث غير مقصود" وأضاف أن حزب الله ليس ضالعا في الأمر.

وأضاف صفا لرويترز "نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل متمنيا الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الأيرلندية"، ودعا إلى عدم "إقحام" حزب الله في الحادثة.