إطلاق نار على قافلة لقوات اليونيفيل جنوب لبنان يؤدي إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين

قالت قوات الدفاع الأيرلندية في بيان إن جندياً أيرلندياً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت، لنيران أسلحة خفيفة.

وأضاف البيان أن فرداً آخر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حالته خطرة بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة.

وقالت قوات الدفاع الأيرلندية "نؤكد ببالع الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية".

وغرد وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عبر تويتر مقدماً تعازيه لأسرة الجندي القتيل.

وقالت اليونيفيل إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية وتفتح تحقيقاً في مقتل جندي أيرلندي بلبنان يوم الأربعاء. وقالت اليونيفيل في بيان "في الوقت الحالي، التفاصيل قليلة ومتضاربة".

لبنانياً، قال وفيق صفا، مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبنانية لرويترز إن ما أدى لمقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ليل الأربعاء في جنوب لبنان هو "حادث غير مقصود" وأضاف أن حزب الله ليس ضالعاً في الأمر.

وأضاف صفا لرويترز "نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل متمنياً الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الأيرلندية"، ودعا إلى عدم "إقحام" حزب الله في الحادثة.