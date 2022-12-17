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أستراليا

شاهد: هروب جمال من كنيسة يتسبب بفوضى في أستراليا

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بقلم:  يورونيوز
هروب جمال في أستراليا
هروب جمال في أستراليا   -   حقوق النشر  AP Photo

تمكن ثلاثة جمال من الهروب من كنيسة احتفظت بهم من أجل عرض لأعياد الميلاد وخرجوا إلى شوارع مدينة بريزبن مما تسبب في فوضى عارمة.

وشوهدت الجمال وهي تسير في الشوارع صباح الجمعة مما أوقف حركة المرور بها وتوقف المارة لالتقاط صور وفيديوهات للمشهد غير الاعتيادي.

وكان من المفترض أن تشارك الجمالي في عرض لكنيسة في بريزبن يتضمن إعادة تمثيل حية لقصة المسيح في بيت لحم.

وقال مسؤول بالكنيسة إنهم تمكنوا من إعادة الجمال بسلام دون أن يصاب أحد.