استنفار في حديقة حيوان بسيدني بعد هروب 5 أسود

هربت خمسة أسود لفترة قصيرة من محبسها في حديقة حيوان تارونجا بسيدني في وقت مبكر، الأربعاء، ما دفع الحديقة لإطلاق تحذير من المستوى الأول والإسراع بنقل مشاركين في برنامج لقضاء الليل في الحديقة إلى مكان آمن.

وأُطلق التحذير بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشبال وأسد خارج المحبس في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بالرغم من أنهم كانوا في منطقة يفصلها جدار طوله ست أقدام عن باقي الحديقة.

وسيطر حراس الحديقة على أحد الأشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحديقة أكدت تفعيل خطة الاستجابة العاجلة خلال أقل من عشر دقائق من هروب الأسود من منطقة العرض الرئيسية.

وتأكدت عودة الأسود إلى محبسها بحلول الساعة التاسعة صباحاً، فيما لم يتعرض أي شخص أو حيوان للإصابة وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.

واستدعيت الشرطة إلى حديقة الحيوان لاقتياد المشاركين في برنامج قضاء الليل في الحديقة بعيداً عن الخطر.

ولا تعرف حديقة الحيوان بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب وشرعت في تحقيقات رسمية.