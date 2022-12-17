شاهد: هروب جمال من كنيسة يتسبب بفوضى في أستراليا

شاهد: هروب جمال من كنيسة يتسبب بفوضى في أستراليامحادثة
بقلم: يورونيوز
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تمكن ثلاثة جمال من الهروب من كنيسة احتفظت بهم من أجل عرض لأعياد الميلاد وخرجوا إلى شوارع مدينة بريزبن مما تسبب في فوضى عارمة.
وشوهدت الجمال وهي تسير في الشوارع صباح الجمعة مما أوقف حركة المرور بها وتوقف المارة لالتقاط صور وفيديوهات للمشهد غير الاعتيادي.
وكان من المفترض أن تشارك الجمالي في عرض لكنيسة في بريزبن يتضمن إعادة تمثيل حية لقصة المسيح في بيت لحم.
وقال مسؤول بالكنيسة إنهم تمكنوا من إعادة الجمال بسلام دون أن يصاب أحد.