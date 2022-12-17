شاهد: هروب جمال من كنيسة يتسبب بفوضى في أستراليا

تمكن ثلاثة جمال من الهروب من كنيسة احتفظت بهم من أجل عرض لأعياد الميلاد وخرجوا إلى شوارع مدينة بريزبن مما تسبب في فوضى عارمة.

وشوهدت الجمال وهي تسير في الشوارع صباح الجمعة مما أوقف حركة المرور بها وتوقف المارة لالتقاط صور وفيديوهات للمشهد غير الاعتيادي.

A caravan of free-roaming Christmas camels have caused commuter chaos in Brisbane this morning, seen strolling into oncoming traffic after escaping their enclosure. 🐫



The beasts from Bridgeman Baptist Community Church's Bethlehem walk were eventually wrangled to safety.#9Newspic.twitter.com/Ljnh2RKhBz — 9News Queensland (@9NewsQueensland) December 16, 2022

وكان من المفترض أن تشارك الجمالي في عرض لكنيسة في بريزبن يتضمن إعادة تمثيل حية لقصة المسيح في بيت لحم.

وقال مسؤول بالكنيسة إنهم تمكنوا من إعادة الجمال بسلام دون أن يصاب أحد.